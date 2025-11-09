Bologna-Napoli, formazioni ufficiali: la scelta di Conte per l’attacco

Meno di un’ora al calcio d’inizio della sfida tra Bologna e Napoli. Sfida complessa per i campioni d’Italia, che però hanno un’occasione imperdibile per staccare il Milan, fermato ieri a Parma, e di allungare su Roma ed Inter, in attesa delle loro rispettive gare. I ragazzi di Antonio Conte scenderanno, dunque, in campo con l’obiettivo dei tre punti, anche per ritrovare fiducia dopo i pareggi senza reti contro ed Eintracht Francoforte. Proprio in questi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali della gara.

Bologna-Napoli, formazioni ufficiali: nessun cambio per Conte

Per il match di oggi Antonio Conte ha confermato l’undici titolare sceso in campo contro l’Eintracht Francoforte. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano; Hojlund, Elmas.