Home ->

Copertina Calcio Napoli

Bologna-Napoli, formazioni ufficiali: la scelta di Conte per l’attacco

di
Antonio Conte conferma lo stesso undici titolare dell'Eintracht Francoforte per la sfida con il Bologna

Meno di un’ora al calcio d’inizio della sfida tra Bologna e Napoli. Sfida complessa per i campioni d’Italia, che però hanno un’occasione imperdibile per staccare il Milan, fermato ieri a Parma, e di allungare su Roma ed Inter, in attesa delle loro rispettive gare. I ragazzi di Antonio Conte scenderanno, dunque, in campo con l’obiettivo dei tre punti, anche per ritrovare fiducia dopo i pareggi senza reti contro ed Eintracht Francoforte. Proprio in questi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali della gara.

Antonio Conte conferma lo stesso undici titolare dell'Eintracht Francoforte per la sfida con il Bologna
Bologna-Napoli, Conte conferma lo stesso undici visto contro l’Eintracht

Bologna-Napoli, formazioni ufficiali: nessun cambio per Conte

Per il match di oggi Antonio Conte ha confermato l’undici titolare sceso in campo contro l’Eintracht Francoforte. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano; Hojlund, Elmas.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie