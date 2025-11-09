Bologna-Napoli, Di Lorenzo ammette”: “Abbiamo perso lo spirito giusto. Negli spogliatoi ci siamo detti una cosa”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bologna. Le sue parole riflettono il momento complicato della squadra di Antonio Conte, chiamata a ritrovare compattezza e convinzione dopo un avvio di stagione in calo. Il difensore ha sottolineato le difficoltà incontrate e la necessità di riscoprire lo spirito che aveva guidato il gruppo nell’annata dello scudetto. “Forse la sosta arriva nel momento giusto”, ha detto, lasciando intravedere la volontà di ripartire con forza dopo l’impegno con la Nazionale.

L’analisi del capitano

Di Lorenzo ha parlato con chiarezza, ammettendo che il Napoli non sta attraversando un momento semplice.

“Stiamo trovando delle difficoltà, ci è mancata un po’ di energia. Queste gare si decidono in area di rigore e loro sono stati più bravi.”

Il capitano ha poi aggiunto che la sosta potrebbe aiutare la squadra a recuperare energie e lucidità.

“Forse la sosta arriva nel momento giusto, anche se saremo in Nazionale. Ci manca un po’ lo spirito dell’anno scorso che dobbiamo ritrovare.”

Secondo il difensore, la squadra ha prodotto buone trame di gioco, ma è mancato l’ultimo passaggio, quello che fa la differenza.

Autocritica e voglia di reagire

Nella seconda parte dell’intervento, Di Lorenzo ha mostrato senso di responsabilità e consapevolezza del momento.

“Nelle ultime partite ci è mancata lucidità nell’ultimo passaggio. Non credo sia un problema mentale, ma dobbiamo analizzare e reagire.”

Ha poi sottolineato l’importanza del confronto interno nello spogliatoio:

“Ci siamo detti che dobbiamo fare di più, quello fatto non basta. L’umore non era dei migliori, ma sappiamo che dobbiamo migliorare e lo faremo.”

Un messaggio di autocritica e fiducia, volto a ricompattare il gruppo in vista della prossima parte di stagione.

La ricerca dello spirito vincente

Le parole del capitano riflettono il sentimento di un gruppo che sa di dover cambiare passo. Il Napoli ha perso brillantezza ma non la volontà di rialzarsi. Il riferimento allo “spirito dell’anno scorso” è più di un semplice paragone: è la consapevolezza di ciò che serve per tornare a vincere.

Conte e i suoi avranno ora tempo per lavorare sui dettagli e sulle energie mentali. La reazione, come ha ricordato Di Lorenzo, dovrà partire dal campo e dallo spogliatoio.