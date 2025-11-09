Bologna-Napoli, Conte: “Sono preoccupato. Non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuol sentire”

Un Napoli irriconoscibile crolla a Bologna per 2-0 e rischia di perdere la vetta della classifica a discapito di Roma e Inter. Antonio Conte ha commentato la sconfitta del Dall’Ara ai microfoni di DAZN al termine del match. Un’analisi lucida di un ko che pesa, e non poco, prima dell’ultima sosta autunnale delle nazionali.

Conte ha subito aperto con le differenze tra le due squadre:

“Sicuramente più energia in tutto da parte del Bologna. Quello che dispiace costatare è che loro avevano più positività, voglia ed entusiasmo. Questo ci deve far assolutamente riflettere. Questa è la quinta sconfitta che subiamo in stagione e significa che c’è da fare delle riflessioni, che avevamo già fatto anche insieme ai calciatori. Loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati. Noi abbiamo fatto il compitino e poi ci siamo sciolti. La loro energia era diversa e noi dobbiamo averne diversa da quella che sto vedendo da inizio anno”.

Conte lancia l’allarme: “Sono preoccupato”

Su Hojlund ha aggiunto:

“A me non è dispiaciuto. Forse è stato il migliore in campo. Lucumì ha fatto fatica a tenerlo. Poi se viene racchiusa la prestazione sul gol o meno, addio. Avevamo preparato alcune cose e dovevamo supportarlo di più. Siamo mancati. Lui per me ha fatto una buona partita”.

Ha poi concluso sul tema sconfitte: