Bologna-Napoli, brutto k.o. nel primo tempo: il giocatore esce per infortunio

Subito un colpo di scena nel primo tempo della sfida tra Bologna e Napoli. Dopo neanche dieci minuti dal calcio d’inizio, il portiere rossoblù Lukasz Skorupski ha dovuto dare forfait per un problema muscolare. Bruttissima notizia per Vincenzo Italiano, che perdere il suo portiere titolare, nonché uno dei leader della squadra, con ancora tutta la gara davanti.
Bologna-Napoli, Skorupski non ce la fa: al suo posto il giovane Pessina
Piove sul bagnato per il Bologna, che dopo l’infortunio del secondo portiere Ravaglia ora deve fare i conti anche con quello di Skorupski. Al posto del portiere polacco, infatti, è subentrato il giovane classe 2007 Massimo Pessina. Debutto assoluto in Serie A per il terzo portiere rossoblù, chiamato in causa in un match decisamente non semplice.
Dovrà approfittarne il Napoli di Antonio Conte, che dopo i pareggi contro il Como e contro l’Eintracht Francoforte non può permettersi altri pass falsi. I campioni d’Italia dovranno anche approfittare del solo punto guadagnato dal Milan ieri contro il Parma, per provare a staccare una delle dirette concorrenti per lo Scudetto.