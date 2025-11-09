Bologna-Napoli, ancora un infortunio: ennesimo cambio obbligato

Il Bologna perde un altro pezzo durante la sfida con il Napoli. Dopo l’uscita di Skorupski, anche Rowe è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio nel corso del secondo tempo. Il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare che non gli ha permesso di proseguire. Al suo posto è entrato Cambiaghi, che ha avuto subito un impatto importante sulla gara, servendo un assist decisivo.

L’infortunio di Rowe durante Bologna-Napoli

Il problema fisico di Rowe è arrivato a metà ripresa, in un momento in cui il Bologna stava cercando di gestire i ritmi del match. Vincenzo Italiano lo ha sostituito all’intervallo.

L’intervento dello staff medico è stato immediato. La sostituzione è arrivata però all’intervallo, con l’ingresso di Cambiaghi, nella ripresa. L’attaccante è stato subito protagonista con una giocata di qualità che ha permesso ai rossoblù di trovare il gol del vantaggio di Dallinga. Il Napoli non ha saputo gestire il “vantaggio” del doppio infortunio (Skorupski nel primo tempo ndr), subendo le offensive della squadra di casa e non riuscendo a lasciare un impatto.