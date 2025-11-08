Conte ha un grande dubbio: un azzurro scalpita per Bologna – Napoli

Giornata di vigilia per il Napoli, che affronterà domani il Bologna al Dall’Ara. Riguardo alla formazione che scenderà in campo, c’è ancora un grande dubbio che assale Antonio Conte e riguarda gli esterni d’attacco. L’opzione in vantaggio è quella che porta a Politano insieme ad Elmas, ma occhio alla concorrenza alle loro spalle.
Dubbio in attacco: Neres chiede spazio
Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, avanza infatti la candidaturea di David Neres, oltre che (un po’ più sllo sfondo) quella di Noa Lang. A rischiare il posto, in particolare, è proprio Matteo Politano, chiamato alle fatiche della Nazionale dopo la gara. Sembra più sicuro del posto, invece, Eljif Elmas, reduce da una buona prestazione in Champions League contro l’Eintracht.
Chi giocherà in attacco nel Napoli contro il Bologna? Il tridente favorito è quello composto da Politano, Hojlund ed Elmas.
Neres giocherà contro il Bologna? Al momento è sfavorito su Politano.