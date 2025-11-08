Lukaku in campo prima della fine dell’anno: l’obiettivo è il big match di Serie A

Romelu Lukaku si prepara a tornare in campo dall’infortunio. L’attaccante del Napoli non ha ancora debuttato in partite ufficiali in questa stagione dopo l’infortunio patito contro l’Olympiakos in amichevole, che lo terrà fuori ancora per un po’. Il belga però ha pianificato di tornare prima della fine dell’anno: l’obiettivo è rientrare per la Supercoppa, ma spunta una nuova ipotesi di rientro anticipato.
Lukaku punta la gara contro la Roma
Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, addirittura, Lukaku vorrebbe provare ad esserci già per la gara di Serie A contro la Roma del 30 novembre. Il belga starebbe così lavorando duramente proprio con l’obiettivo di tornare per questo big match. In questo modo, l’attaccante potrebbe tornare già con un ottimo stato fisico per la Supercoppa Italiana. Conte lo aspetta con ansia, voglioso di ritrovare il suo pupillo e bomber al centro dell’attacco.
