Hojlund rischia di essere un caso, Conte ha la soluzione: la richiesta dell’allenatore

di
Hojlund esulta dopo un gol segnato con il Napoli

Rasmus Hojlund era partito col botto nella sua avventura napoletana, con quattro gol segnati nelle sue prime sei partite. L’attaccante si è poi infortunato, per poi tornare con una serie di prove poco convincenti e senza gol. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” svela però i consigli di Conte per farlo tornare al top, cioè un tipo di lavoro simile a quello di Lukaku.

Cosa gli chiede Conte

Negli allenamenti a Castel Volturno, così, Hojlund si starebbe allenando per provare ad arricchire il bagaglio della sua partita anche di cose diverse, cioè anche quelle che rendevano Lukaku un attaccante unico e irrinunciabile per il Napoli. Conte gli chiede così di legare di più il gioco, giocando di sponda e accorciando, ma senza snaturarsi troppo: non dovranno mancare i suoi sprint in profondità e la sua cattiveria in area di rigore.

Hojlund scaglia un tiro verso la porta con la maglia del Napoli
Hojlund in campo con il Napoli

Il precedente che sorride ad Hojlund

Il danese ce la sta mettendo tutta per provare ad assorbire queste indicazioni, ascoltando ogni consiglio del suo allenatore per provare, magari, a tornare al gol già nella trasferta contro il Bologna. I precedenti gli sorridono: Hojlund ha infatti già segnato al Dall’Ara nella sua avventura con la maglia dell’Atalanta nel 2023 e vorrà tornare a timbrare il cartellino proprio lì.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
