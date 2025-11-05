Stadio Maradona, importante annuncio: svolta anche per il futuro del Napoli?

Lo stadio Diego Armando Maradona, si sa, è un posto molto caro per tutti i tifosi del Napoli. Teatro di un sentimento che non conosce limiti, quello per la maglia partenopea, l’impianto di Fuorigrotta ha un posto speciale per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra napoletana. Anche per questo motivo, si segue con enorme interesse il lungo dibattito legato al futuro e a ciò che ne sarà della candidatura in vista di Euro 2032.

La SSC Napoli, da tempo, ha svelato la sua intenzione di voler costruire un proprio impianto, ma non è esclusa – soprattutto da ambienti politici – la possibilità che, alla fine, la casa del Napoli possa rimanere sempre il Maradona. In ogni caso, il Comune di Napoli sembra determinato ad andare avanti per la propria strada: a tal riguardo, sono da segnalare le dichiarazioni fatte pervenire da Roberto Fico, candidato alle Regionali per la tornata elettorale in programma per questo mese.

Ultime notizie Napoli, Roberto Fico parla dello stadio Maradona

Potrebbero arrivare molto presto ulteriori novità sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona, in seguito al masterplan fatto trapelare nelle ultime settimane.

Di seguito, quanto dichiarato da Roberto Fico ai microfoni di Radio CRC:

“Stadio Maradona? Sono convinto che vada finanziato, perché abbiamo l’appuntamento con Euro2032. Una città importante come Napoli, il nostro capoluogo, una capitale culturale e sportiva del Mediterraneo, deve poter ricevere ed accogliere gli Europei”.

Stadio Diego Armando Maradona: i tifosi attendono novità

I tifosi del Napoli, ma anche tutta la città partenopea, attende sviluppi concreti sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona. D’altronde, i tempi stringono e serve non perdere ulteriore terreno per quanto concerne la candidatura per Euro 2032, visto che tale competizione potrebbe essere vetrina ulteriore per una città che vuole continuare a godersi il suo momento di splendore a livello turistico e culturale.