“Ora è tutto diverso”, Di Lorenzo scaccia i dubbi: il messaggio è netto

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Il capitano azzurro ha spiegato le differenze fra questa stagione post-Scudetto e quella 2023/2024, dove gli azzurri (anche lì reduci dalla vittoria del tricolore) delusero tutti con un clamoroso decimo posto. Il difensore però tranquillizza tutti: il rischio di ripetere un simile flop dopo una grande vittoria non c’è.

La differenza con il Napoli scudettato del 2023

Per il capitano del Napoli, fa nettamente la differenza il poter lavorare ancora con lo stesso allenatore:

“Iniziare la stagione con lo Scudetto sul petto sicuramente è bello e vuol dire che l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, di straordinario. Abbiamo iniziato anche due anni fa, è vero, con lo Scudetto sul petto, però adesso è tutto diverso. Abbiamo lo stesso allenatore, c’è continuità nel progetto. Questo è sicuramente importante per noi, per l’ambiente, perché ci dà fiducia per questo inizio di stagione, una stagione complicata, difficile, con tantissime partite”.

Le parole su Conte e De Bruyne

Di Lorenzo si è quindi espresso con entusiasmo per esaltare il lavoro di Antonio Conte:

“Il mister sicuramente è importante per noi, dà continuità a questo progetto. Abbiamo una base di lavoro già importante dall’anno scorso, quindi anche per i nuovi arrivati è più facile magari integrarsi al meglio e questo è un aspetto sicuramente che conta. Insomma, un giocatore quando sta bene in un posto ha fiducia dell’ambiente, della squadra, della società, poi riesce a rendere meglio. Quindi siamo contenti dei nuovi ragazzi, si sono integrati subito alla perfezione”.

Il giocatore azzurro si è anche espresso sugli acquisti estivi:

“Sicuramente De Bruyne è stato un colpo importante, è un campione e tutti quanti avevamo anche la curiosità di vederlo da vicino per quello che ha fatto nella sua carriera. Quindi sicuramente viene a rinforzare un reparto di centrocampo importante, ma sono arrivati anche altri ragazzi che si sono integrati subito subito al meglio. Quindi ci sono tutti i presupposti per creare anche un ambiente di lavoro sano e questa è la cosa più importante”.

Di Lorenzo: “Annata importante anche per me”

Infine, Di Lorenzo evidenzia l’importanza di quest’annata anche per gli obiettivi personali: