Napoli, quanti convocati da Gattuso! Un nome però preoccupa parecchio Conte

La Nazionale italiana si prepara per le ultime due gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Gli Azzurri affronteranno Moldova e Norvegia, con la possibilità di strappare il pass per gli Stati Uniti già dopo queste due gare che resta minima. Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha reso noti i calciatori convocati per questi due impegni e nella lista sono presenti tre calciatori del Napoli.

Nazionale italiana, tre calciatori del Napoli convocati da Gattuso

Il CT Rino Gattuso ha convocato 27 giocatori per le ultime due gare del girone di qualificazione ai Mondiali dell’Italia contro Moldavia e Norvegia, in programma rispettivamente giovedì 13 e domenica 16 novembre. Nella lista sono presenti tre calciatori del Napoli: Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano.

A preoccupare Antonio Conte potrebbe essere la convocazione dell’ex difensore del Torino, spesso alle prese con infortuni e reduce dal problema agli adduttori,

Questo l’elenco completo dei calciatori convocati:

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham)

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle)

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).