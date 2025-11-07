Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Colpaccio Napoli, lo vuole Conte: dice addio all’Inter e arriva già a gennaio

di
Antonio Conte, allenatore del Napoli, festeggia insieme alla squadra dopo il pareggio contro il Parma della stagione 2024/2025

Tra i calciatori dell’Inter che maggiormente sono rimasti in ombra in questa prima parte di stagione c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ha faticato a trovare spazio e quando chiamato in causa ha spesso deluso. Anche contro il Kairat Almaty la sua prestazione non ha convinto e le riflessioni sul suo futuro sarebbero aperte. Il rinnovo di cui si parlava negli scorsi mesi è al momento un’opzione congelata e non sarebbe da escludere un suo addio già a gennaio. Occhio allora a Conte e al Napoli perché il giocatore piace parecchio.

Frattesi può lasciare l’Inter a gennaio: il Napoli ci pensa

Futuro incerto per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, alla terza stagione in nerazzurro, continua a faticare ad imporsi, rimanendo ai margini delle gerarchie di Cristian Chivu. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, non sarebbe da escludere un suo addio già a gennaio e tra i club che potrebbero arsi avanti per il centrocampista azzurro ci sarebbe il Napoli.

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, festeggia dopo la vittoria in semifinale di Champions League contro il Barcellona
Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter

Il club azzurro, dopo l’infortunio rimediato da Kevin De Bruyne, è alla ricerca di un nuovo centrocampista e il profilo di Frattesi piace e non poco ad Antonio Conte. La richiesta del club nerazzurro per centrocampista ex Sassuolo dovrebbe essere inferiore a quella degli scorsi mesi e il Napoli potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane con un’offerta superiore ai 20 milioni di euro.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie