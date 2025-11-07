Colpaccio Napoli, lo vuole Conte: dice addio all’Inter e arriva già a gennaio

Tra i calciatori dell’Inter che maggiormente sono rimasti in ombra in questa prima parte di stagione c’è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ha faticato a trovare spazio e quando chiamato in causa ha spesso deluso. Anche contro il Kairat Almaty la sua prestazione non ha convinto e le riflessioni sul suo futuro sarebbero aperte. Il rinnovo di cui si parlava negli scorsi mesi è al momento un’opzione congelata e non sarebbe da escludere un suo addio già a gennaio. Occhio allora a Conte e al Napoli perché il giocatore piace parecchio.

Frattesi può lasciare l’Inter a gennaio: il Napoli ci pensa

Futuro incerto per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, alla terza stagione in nerazzurro, continua a faticare ad imporsi, rimanendo ai margini delle gerarchie di Cristian Chivu. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, non sarebbe da escludere un suo addio già a gennaio e tra i club che potrebbero arsi avanti per il centrocampista azzurro ci sarebbe il Napoli.

Il club azzurro, dopo l’infortunio rimediato da Kevin De Bruyne, è alla ricerca di un nuovo centrocampista e il profilo di Frattesi piace e non poco ad Antonio Conte. La richiesta del club nerazzurro per centrocampista ex Sassuolo dovrebbe essere inferiore a quella degli scorsi mesi e il Napoli potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane con un’offerta superiore ai 20 milioni di euro.