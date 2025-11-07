Home ->

Napoli, finalmente c’è stato l’incontro: la trattativa per il rinnovo sta per decollare

I calciatori del Napoli esultano dopo la rete realizzata da Anguissa nel match contro il Lecce

Uno dei protagonisti di questo avvio di stagione del Napoli è stato sicuramente Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha già messo a referto quattro gol ed un assist, conquistando anche il premio di miglior calciatore del mese di ottobre. Per Antonio Conte si tratta di una delle pedine imprescindibili e l’obiettivo del club azzurro è quello di prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Rinnovo Anguissa, nuovo incontro tra Manna e gli agenti del centrocampista

Proseguono i discorsi per il rinnovo di Zambo Anguissa. Secondo quanto raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, Giovanni Manna avrebbe incontrato gli agenti del camerunese, Maxime Nana e Giovanni Branchini, a margine della sfida contro l’Eintracht. Le volontà delle parti coincidono e la trattativa va avanti ma servirà ancora un altro vertice per avvicinarsi.

Il Napoli potrebbe comunque esercitare l’opzione per portare la scadenza del contratto a giugno 2027 ma l’a volontà è quella di arrivare ad un prolungamento di comune accordo e non unilaterale.

Rinnovo Anguissa, durata e cifre del nuovo accordo con il Napoli

Le offerte per Zambo Anguissa non sono mai mancate ma l’intenzione del centrocampista è quella di proseguire la sua avventura con la maglia del Napoli. Il camerunese è una delle pedine fondamentali della squadra e per questo De Laurentiis e Manna hanno intenzione di blindarlo fino al 2029 con relativo aumento dell’ingaggio da 2,8 a 4 milioni di euro a stagione più bonus.

