Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Caos Conte, le dichiarazioni dividono ancora: “Chiedete ai suoi giocatori!”

di
Antonio Conte parla in conferenza stampa col Napoli

Antonio Conte è una figura abituata a dividere, da sempre. È nel suo modo d’essere, nella sua maniera di vivere il calcio. A differenza di altri colleghi, cerca sempre di comunicare in maniera schietta e di proteggere i propri interessi e quelli della sua squadra.

Secondo il giornalista Ivan Zazzaroni, che di recente ha commentato le dichiarazioni dell’ex Inter e Juve in conferenza stampa, è proprio il modo di esporsi del tecnico salentino a renderlo il bersaglio preferito del dibattito calcistico in Italia, ma questo non giustificherebbe le accuse che piovono nei suoi confronti.

Zazzaroni su Conte: “Non so se il Napoli dia fastidio, di sicuro Conte sta sulle p…e a tanti”

Ivan Zazzaroni si schiera al fianco di Antonio Conte. Anche il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto sul tema più discusso degli ultimi giorni: le dichiarazioni dell’allenatore, secondo cui il Napoli in vetta darebbe fastidio a molti.

Tramite Instagram, è arrivato il commento che ha stupito molti addetti ai lavori:

“Non so se il Napoli dia fastidio, so per certo, però, che Conte sta sulle p…e a tanti. Leggo e ascolto attacchi senza senso, banali, fuori contesto. Se Conte non desse fastidio, soltanto i tifosi del Napoli si occuperebbero di quella partita. Ma Conte è Conte. L’antipatico, il piagnone, quello che non ha mai colpe. Parlate di Conte con i suoi giocatori: chiedete loro quanta forza riesce a trasmettere. Anche con certi interventi esterni”

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie