Caos Conte, le dichiarazioni dividono ancora: “Chiedete ai suoi giocatori!”

Antonio Conte è una figura abituata a dividere, da sempre. È nel suo modo d’essere, nella sua maniera di vivere il calcio. A differenza di altri colleghi, cerca sempre di comunicare in maniera schietta e di proteggere i propri interessi e quelli della sua squadra.

Secondo il giornalista Ivan Zazzaroni, che di recente ha commentato le dichiarazioni dell’ex Inter e Juve in conferenza stampa, è proprio il modo di esporsi del tecnico salentino a renderlo il bersaglio preferito del dibattito calcistico in Italia, ma questo non giustificherebbe le accuse che piovono nei suoi confronti.

Zazzaroni su Conte: “Non so se il Napoli dia fastidio, di sicuro Conte sta sulle p…e a tanti”

Ivan Zazzaroni si schiera al fianco di Antonio Conte. Anche il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto sul tema più discusso degli ultimi giorni: le dichiarazioni dell’allenatore, secondo cui il Napoli in vetta darebbe fastidio a molti.

Tramite Instagram, è arrivato il commento che ha stupito molti addetti ai lavori: