Dal Barcellona al Napoli: 35 milioni di euro e si chiude l’affare

Il nome di Marc Casadó entra con forza nel mercato del Napoli. Dalla Spagna emergono indicazioni chiare: il Barcellona sta valutando cessioni a gennaio per alleggerire il monte ingaggi e aprire spazio in rosa. Tra i profili in uscita compare proprio il centrocampista classe 2003, apprezzato per ritmo e ordine tattico. Arsenal e Chelsea monitorano la situazione, ma anche il Napoli si sarebbe mosso con decisione nelle ultime ore. La richiesta economica del Barça, attorno ai 30-35 milioni, conferma la portata dell’operazione.

Napoli, colpaccio in arrivo dal Barcellona? La notizia

Secondo ‘Fichajes.com’, il Barcellona deve liberare spazio salariale già a gennaio, motivo per cui alcuni giovani di valore sono entrati nella lista dei partenti. Tra questi c’è Casadó, che avrebbe espresso il desiderio di trovare più minutaggio altrove.

Sul centrocampista c’è una concorrenza importante. Arsenal e Chelsea seguono il calciatore da tempo e valutano un eventuale investimento in prospettiva Premier League. Il Napoli sarebbe però tra le società che si sono mosse con maggiore tempestività nelle ultime settimane.

La posizione del Barcellona e le idee del Napoli

La società catalana valuta Casadó circa 30-35 milioni di euro, cifra considerata sostenibile solo davanti a un’offerta concreta già a gennaio.

Per il Napoli, che gode della guida tecnica di Antonio Conte e sta cercando nuovi profili utili a dare profondità alla rosa, Casadó rappresenta un’opzione di livello. Il centrocampista può portare dinamismo e letture rapide, qualità utili in Serie A e nelle rotazioni stagionali.

Il futuro di Marc Casadó potrebbe decidersi con largo anticipo rispetto alla finestra invernale. Il Napoli osserva e valuta, consapevole che un’occasione come questa può modificare gli equilibri del centrocampo. Solo le prossime settimane diranno se l’interesse si trasformerà in un passo ufficiale.