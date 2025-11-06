Napoli, Conte può sorridere: nessuno come gli azzurri, il dato

Giornata di riconoscimenti in casa Napoli. La squadra allenata da mister Antonio Conte per tutti oramai è una delle certezze in Italia, a dimostrazione della dimensione raggiunta dal club negli ultimi anni.

Il tecnico salentino oggi ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno, ma c’è anche un’altra notizia, emersa poco fa, che gli farà tanto piacere ricevere: gli azzurri sono la squadra che percorre più chilometri in assoluto in campionato, il riconoscimento arriva direttamente dalla Lega Serie A.

Napoli, primato nella classifica delle squadre che corrono di più in Serie A: ecco la top 5

La Lega Serie A, poco fa, ha pubblicato tramite i propri canali i dati sulla distanza coperta dalle squadre del campionato, ovvero il totale dei chilometri percorsi dai giocatori in questa prima parte di stagione.

In questa speciale classifica, tra le prime cinque squadre che hanno percorso più metri primeggia il Napoli con 1194,12 chilometri coperti finora. Ecco la top 5 completa con i relativi dati:

Napoli 1194,12 km

Cremonese 1167,97 km

Juventus 1165,04 km

Inter 1155,10 km

Genoa 1154,85 km

Riconoscimenti Napoli, tre calciatori azzurri presenti tra i candidati al The Best FIFA Men’s Player 2025

Le sorpresa di giornata non finiscono qui. Alcuni calciatori del Napoli, poco fa, sono stati onorati dell’ennesimo riconoscimento. Come noto, il The Best FIFA Football Award 2025 è ormai qui, e dunque iniziano ad emergere le liste con i giocatori candidati al premio The Best FIFA 11 per ogni ruolo.

Nella lista sono presenti tre azzurri: Alex Meret tra i portieri, Giovanni Di Lorenzo tra i difensori e Scott McTominay tra i centrocampisti. Lecito chiedersi, Antonio Conte è presente nella lista per il premio come miglior allenatore? A sorpresa no, manca il suo nome tra i candidati.