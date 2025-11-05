Napoli, ora si fa davvero dura: Conte è obbligato a farlo

Lo 0-0 tra Napoli ed Eintracht Francoforte non può far di certo sorridere i tifosi partenopei. Il discorso qualificazione si complica tremendamente per gli azzurri, che dopo 4 giornate di League Phase in Champions League si ritrovano con soli 4 punti all’attivo. Nelle prossime quattro ed ultime partite, gli azzurri dovranno per forza di cose invertire il trend, altrimenti sarà addio all’impegno infrasettimanale nella Coppa dalle grandi orecchie.
Champions League, il Napoli dovrà vincere almeno 3 delle prossime 4 per sperare nel play-off!
Per centrare la qualificazione ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte non può più commettere passi falsi. Il calendario, dopo il giro di boa di ieri sera, presenta due sfide in casa e due in trasferta. Il percorso verso il cambio di rotta inizierà in casa contro il Qarabag il prossimo 25 novembre, per poi proseguire con la difficile trasferta a Lisbona contro il Benfica del 10 dicembre.
Il mese successivo, ci sarà un’altra trasferta insidiosa contro il Copenaghen, fissata il 20 gennaio, ed infine si chiuderà in casa contro il Chelsea il 28 gennaio. In queste quattro partite, il Napoli dovrà centrare almeno 3 vittorie, altrimenti sarà addio alla Champions.
Quanti punti servono al Napoli per passare la prima fase di Champions League? Lo scorso anno bastarono 11 punti per giocare i play-off, quest’anno invece la quota minima potrebbe alzarsi.