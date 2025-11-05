Napoli, il giornalista mette in guardia Conte: sentenza inequivocabile

“Il secondo scudetto consecutivo sembra un obbligo per il Napoli. Un obiettivo da non fallire, ora che diventa accidentato il percorso in Champions La Champions condiziona in chiave economica il futuro stesso dei campioni d’Italia. Non è ancora finita la stagione, anzi. In tutti i sensi va rimesso il lento Napoli in corsa.”

Un analisi dura, che rende bene l’idea del clima che si respira in casa azzurra. Gli investimenti estivi sono stati onerosi e per un club che si è sempre auto-sostenuto grazie al player trading, i soldi della competizione Uefa sono vitali.