Napoli, il giornalista mette in guardia Conte: sentenza inequivocabile

La partita di ieri sera, terminata con uno scialbo 0-0, mette ancor di più in salita la qualificazione degli azzurri agli ottavi di Champions. Arrivati a questo punto, anche i play-off sembrerebbero un buon risultato e, di certo, le opinioni sulle responsabilità di Conte non sono delle più dolci. Sul banco degli imputati, la proposta di gioco azzurra, giudicata non all’altezza del massimo scenario continentale.
Conte, arriva una sentenza netta: le parole
L’artefice del 4°, storico, Tricolore partenopeo sembra smarrito tra le grinfie del doppio impegno, oscillando tra la media dei due infortuni a partita e un ritmo di gioco che definirlo blando è volergli fare un complimento. In tal senso, Antonio Corbo ha analizzato le priorità e lo stato d’animo di questo Napoli. Ecco cosa scrive su Repubblica:
“Il secondo scudetto consecutivo sembra un obbligo per il Napoli. Un obiettivo da non fallire, ora che diventa accidentato il percorso in Champions La Champions condiziona in chiave economica il futuro stesso dei campioni d’Italia. Non è ancora finita la stagione, anzi. In tutti i sensi va rimesso il lento Napoli in corsa.”
Un analisi dura, che rende bene l’idea del clima che si respira in casa azzurra. Gli investimenti estivi sono stati onerosi e per un club che si è sempre auto-sostenuto grazie al player trading, i soldi della competizione Uefa sono vitali.