Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli- Eintracht, Conte sotto accusa: critiche durissime dalla stampa

di
Antonio Conte nella partita di Serie A 2025 contro il Como

In Champions League, il Napoli non decolla. Il pareggio a reti bianche contro l’Eintracht Francoforte, portano gli azzurri a 4 punti nella speciale classifica della League fase 2025. I primi otto posti, ormai, sono utopia, mentre ci sono ancora speranze di vedere i campioni d’Italia qualificarsi per i playoff.

Serviranno, quanto meno, due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate della nuova formula di Champions League per sperare di entrare nelle prime 24. Per i maggiori quotidiani sportivi, nella gara di ieri, Antonio Conte non è stato l’uomo in più del Napoli: i voti non sorridono all’allenatore salentino.

Napoli- Eintracht, voti e pagelle dei quotidiani a Conte

Dopo la brutta sconfitta contro il PSV Eindhoven, il Napoli non riesce a battere l’Eintracht Francoforte: finisce 0-0 al Maradona. I maggiori quotidiani sportivi, non sono convinti dalle prestazioni europee degli uomini di Antonio Conte, voti duri nei confronti del tecnico leccese.

Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi:

Il Mattino 5,5: “Prova a dare fiducia a Elmas, dopo la buona prestazione di Como, e non sbaglia. Ma davanti trova un muro tedesco che non riesce a sfondare: gli azzurri giocano con un ritmo blando, senza accelerazioni, quasi monotono. Politano e McTominay mancano il gol, ma anche Anguissa non approfitta degli spazi. Da quando è tornato, Hojlund, fa una fatica enorme. Conte ha poche soluzioni: Neres non gli dà niente mentre Lang ci mette grinta. Conte, però, non riesce a trasmettere grinta e rabbia alla squadra, era una partita da vincere ma troppo a lungo è sembrata una serata da vivere in serenità: c’è ancora il tempo per recuperare”

Corriere dello Sport 5,5: “Terzo clean sheet di fila, primo in Europa. Questo, però, rende solo meno amaro il secondo 0-0 in quattro giorni. L’attacco non gira, anche se la squadra crea qualcosa ma spreca. In Champions League, con 4 punti dopo 4 giornate, la strada si fa sempre più in salita”

Gazzetta dello Sport 5: “Il problema offensivo, ormai, è chiaro, ma il secondo 0-0 di fila interno preoccupa. Così è molto dura in Europa: il cammino dell’EuroNapoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro giornate”

Tuttosport 5,5: “Il Napoli doveva vincere, la squadra però crea poche occasioni, sembrando stanca. Panchina corta, che non aiuta Conte a cambiare l’inerzia del match”

Repubblica 5

Antonio Conte in Champions League contro l'Eintracht Francoforte
Conte in conferenza stampa

Napoli, cosa serve per qualificarsi

Fin qui non è stato di certo un percorso esaltante, quello del Napoli in League fase della Champions League 2025. La sconfitta contro il Manchester City e quella contro il PSV Eindhoven, mettono in serio rischio il cammino europeo dei campioni d’Italia.

Il passaggio diretto, prime otto posizioni, è ormai solo un sogno. Gli azzurri, ora, devono cercare di rientrare nelle prime 24 squadre: servono quanto meno due vittorie e un pareggio per sperare. Contro il Qarabag, al Maradona, servirà vincere per continuare a coltivare il cammino europeo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie