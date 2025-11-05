Napoli- Eintracht, Conte sotto accusa: critiche durissime dalla stampa

In Champions League, il Napoli non decolla. Il pareggio a reti bianche contro l’Eintracht Francoforte, portano gli azzurri a 4 punti nella speciale classifica della League fase 2025. I primi otto posti, ormai, sono utopia, mentre ci sono ancora speranze di vedere i campioni d’Italia qualificarsi per i playoff.

Serviranno, quanto meno, due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate della nuova formula di Champions League per sperare di entrare nelle prime 24. Per i maggiori quotidiani sportivi, nella gara di ieri, Antonio Conte non è stato l’uomo in più del Napoli: i voti non sorridono all’allenatore salentino.

Dopo la brutta sconfitta contro il PSV Eindhoven, il Napoli non riesce a battere l’Eintracht Francoforte: finisce 0-0 al Maradona. I maggiori quotidiani sportivi, non sono convinti dalle prestazioni europee degli uomini di Antonio Conte, voti duri nei confronti del tecnico leccese.

Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi:

Il Mattino 5,5: “Prova a dare fiducia a Elmas, dopo la buona prestazione di Como, e non sbaglia. Ma davanti trova un muro tedesco che non riesce a sfondare: gli azzurri giocano con un ritmo blando, senza accelerazioni, quasi monotono. Politano e McTominay mancano il gol, ma anche Anguissa non approfitta degli spazi. Da quando è tornato, Hojlund, fa una fatica enorme. Conte ha poche soluzioni: Neres non gli dà niente mentre Lang ci mette grinta. Conte, però, non riesce a trasmettere grinta e rabbia alla squadra, era una partita da vincere ma troppo a lungo è sembrata una serata da vivere in serenità: c’è ancora il tempo per recuperare”

Corriere dello Sport 5,5: “Terzo clean sheet di fila, primo in Europa. Questo, però, rende solo meno amaro il secondo 0-0 in quattro giorni. L’attacco non gira, anche se la squadra crea qualcosa ma spreca. In Champions League, con 4 punti dopo 4 giornate, la strada si fa sempre più in salita”

Gazzetta dello Sport 5: “Il problema offensivo, ormai, è chiaro, ma il secondo 0-0 di fila interno preoccupa. Così è molto dura in Europa: il cammino dell’EuroNapoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro giornate”

Tuttosport 5,5: “Il Napoli doveva vincere, la squadra però crea poche occasioni, sembrando stanca. Panchina corta, che non aiuta Conte a cambiare l’inerzia del match”

Repubblica 5