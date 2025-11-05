Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia

Si complica il cammino del Napoli nella UEFA Champions League, dopo lo 0-0 rimediato nella quarta giornata della League Phase contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri sono fermi a quattro punti in classifica, nella zona più bassa della porzione valida per l’accesso ai playoff. Considerando che questa sera ci saranno altri match, non è escluso affatto che i campioni d’Italia in carica possano scivolare ancora più in basso in classifica.
Intanto, c’è un episodio che in queste ore alcuni tifosi stanno facendo notare: l’analisi del quotidiano fa infiammare quella che potrebbe essere l’ennesimo episodio arbitrale controverso di questa stagione.
Napoli – Eintracht Francoforte: c’era un rigore per gli azzurri? La moviola
Il Napoli si è dovuto arrendere al muro difensivo eretto dall’Eintracht Francoforte, non riuscendo a trovare l’episodio a favore per sbloccare il match. Tuttavia, non manca chi si appella al presunto rigore non dato nel secondo tempo, che avrebbe potuto spianare la strada verso la vittoria per gli azzurri.
D’altronde, la moviola a cura del Corriere dello Sport non fa altro che accendere gli animi. Di seguito, quanto riportato:
“L’ultimo episodio ha lasciato qualche dubbio: incursione in area di Neres che viene affrontato in scivolata da Theate, il quale cade sul braccio sinistro, poi – con l’azzurro che era passato – si gira sulla pancia e tocca il pallone stesso con il gomito destro. Visto da dietro, sembra un movimento quasi… voluto. Il VAR lascia la decisione del campo”.