Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia

di
Napoli Eintracht: polemiche sull'episodio arbitrale

Si complica il cammino del Napoli nella UEFA Champions League, dopo lo 0-0 rimediato nella quarta giornata della League Phase contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri sono fermi a quattro punti in classifica, nella zona più bassa della porzione valida per l’accesso ai playoff. Considerando che questa sera ci saranno altri match, non è escluso affatto che i campioni d’Italia in carica possano scivolare ancora più in basso in classifica.

Intanto, c’è un episodio che in queste ore alcuni tifosi stanno facendo notare: l’analisi del quotidiano fa infiammare quella che potrebbe essere l’ennesimo episodio arbitrale controverso di questa stagione.

Napoli Eintracht: polemiche sull'episodio arbitrale
Napoli Eintracht: azione manovrata da Politano – ANSA – spazionapoli.it

Napoli – Eintracht Francoforte: c’era un rigore per gli azzurri? La moviola

Il Napoli si è dovuto arrendere al muro difensivo eretto dall’Eintracht Francoforte, non riuscendo a trovare l’episodio a favore per sbloccare il match. Tuttavia, non manca chi si appella al presunto rigore non dato nel secondo tempo, che avrebbe potuto spianare la strada verso la vittoria per gli azzurri.

D’altronde, la moviola a cura del Corriere dello Sport non fa altro che accendere gli animi. Di seguito, quanto riportato:

L’ultimo episodio ha lasciato qualche dubbio: incursione in area di Neres che viene affrontato in scivolata da Theate, il quale cade sul braccio sinistro, poi – con l’azzurro che era passato – si gira sulla pancia e tocca il pallone stesso con il gomito destro. Visto da dietro, sembra un movimento quasi… voluto. Il VAR lascia la decisione del campo”.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie