Champions, quanti punti servono per qualificarsi? Lo scenario non è ideale per il Napoli

È stata una serata sicuramente non soddisfacente per il Napoli di Antonio Conte, che è uscito dallo Stadio Diego Armando Maradona con un mistero 0-0 contro l’Eintracht Francoforte. La compagine tedesca si è resa protagonista di una prestazione super difensiva, che ha messo i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia in carica, che non sono riusciti a trovare l’episodio per sbloccare la gara.

Sono quattro i punti conquistati dal Napoli nelle quattro partite fino a ora disputate nella League Phase della UEFA Champions League. Ma quanti punti servono al Napoli per passare, quantomeno, alla fase dei playoff? È evidente che serve un cambio di passo per gli azzurri, per fare in modo da non restare con il cerino in mano.

UEFA Champions League, il punto sulla classifica del Napoli

Il Napoli è nella seconda parte della classifica di UEFA Champions League, vicino alla zona esclusione. La cattiva notizia per gli azzurri è che, in virtù delle partite in programma oggi, mercoledì 5 novembre, il Napoli potrebbe scivolare ancora più in basso (gli azzurri sono al ventunesimo posto).

Guardando il precedente dello scorso anno, si può fare una stima sui punti che dovrebbero servire al Napoli per evitare il pericolo esclusione.

Con 11 punti conquistati tutte le squadre – fatta eccezione per la Dinamo Zagabria, causa differenza reti – hanno centrato la qualificazione ai playoff, nella scorsa stagione.

Decisamente più proibitivo il discorso legato alla top 8: in questo caso, nella scorsa stagione, sono serviti almeno 16 punti su 24 disponibili .

Servono, di conseguenza, almeno due vittorie e un pareggio per azzerare, quasi del tutto, il rischio di un addio anticipato alla UEFA Champions League.