Napoli, l’ex azzurro torna in panchina: riparte dalla Serie B

L’aria a La Spezia è pesante da settimane. Le voci di un cambio tecnico si rincorrevano, alimentate dai risultati e da un ambiente che non trovava più il giusto equilibrio per andare avanti. Dopo l’ennesima sconfitta, la società ha deciso di intervenire. Niente proclami, solo la consapevolezza che serviva una scossa immediata per evitare di compromettere la stagione in Serie B. Lo Spezia ha deciso di mettere fine all’avventura di Luca D’Angelo per puntare su un ex Napoli.

L’ex Napoli torna in panchina dopo sette anni: D’Angelo esonerato

Le prime ore di lunedì sono state decisive. La dirigenza ha convocato lo staff tecnico, valutato i dati e parlato con i senatori della squadra. Il rendimento era sotto gli standard, e la squadra non reagiva. Luca D’Angelo, che nella scorsa annata è stato ad un passo dal riportare lo Spezia in Serie A, paga una serie di risultati negativi e una classifica che non perdona.

La compagine ligure è ultima, insieme alla Sampdoria. Sono stati appena 7 i punti inanellati in questo avvio di stagione. Lo Spezia ha scelto come successore un ex Napoli: Roberto Donadoni. Per il tecnico bergamasco si tratta del ritorno in panchina dopo cinque anni fermo ai box. L’accordo è stato ufficializzato poco fa dallo Spezia: la stretta di mano è arrivata sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2026.

Donadoni ricoprì l’incarico di allenatore del Napoli nel marzo del 2009, chiamato da Aurelio De Laurentiis a sostituire Reja. Nelle restanti 11 partite di Serie A, riuscì a portare agli azzurri due sole vittorie, di cui una contro i futuri campioni d’Italia dell’Inter. La stagione si chiuse con i partenopei al dodicesimo posto, con 46 punti. All’inizio della nuova stagione, Roberto Donadoni riuscì a totalizzare appena 7 punti in 7 gare, andando incontro all’esonero nella sosta di ottobre. Fu sollevato dall’incarico per fare spazio a Walter Mazzarri.

Donadoni torna in sella: l’ultima avventura è finita con un esonero

L’ultima esperienza di Donadoni da allenatore è stata in Cina, allo Shenzhen. Avventura asiatica che è durata un anno prima dell’esonero. Dal 2005 al 2018 Roberto Donadoni ha allenato in Serie A tra Livorno, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna.

Nel mezzo, il ruolo da commissario tecnico della Nazionale dal 2006 al 2008. Ora, Donadoni è pronto a rimettersi in gioco in Serie B, accettando una missione tutt’altro che semplice. Per il tecnico questa panchina rappresenta una nuova occasione. Per lo Spezia, invece, la speranza che questa decisione segni davvero un punto di svolta.