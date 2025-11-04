Napoli-Eintracht, Conte sorprende ancora: Lobotka titolare e doppia novità a sinistra, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Maradona per la quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League, col Napoli che sfiderà l’Eintracht Francoforte, cercando riscatto dopo la batosta del 6-2 contro il PSV. Svelte anche le formazioni ufficiali del match delle 18:45.
Napoli – Eintracht, le formazioni ufficiali
Lobotka c’è, l’architetto slovacco torna tra i titolati. In difesa presente il ritrovato Rrahmani, mentre sul versante sinistro c’è una doppia novità e riguarda la catena inedita composta da Gutierrez ed Elmas. Di seguito le formazioni:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt
Allenatore: Dino Toppmoller