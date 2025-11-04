Il divieto non basta: tifosi dell’Eintracht pronti a invadere Napoli, sta succedendo in queste ore

Il Napoli di mister Antonio Conte quest’oggi sarà di scena sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Champions League. Dopo i match con Manchester City, Sporting Lisbona e PSV, la formazione azzurra alle ore 18:45 scenderà in campo per affrontare l’Eintracht Francoforte. Gara per cui è stato posto un divieto categorico alla tifoseria del club tedesco dopo i fatti accaduti nel 2023 proprio a Napoli. Nonostante ciò, numerosi supporter dell’Eintracht Francoforte sono in viaggio per raggiungere la città partenopea.

I tifosi dell’Eintracht non si arrendono: divieto ignorato

Secondo quanto riferisce Bild, circa 500 sostenitori dell’Eintracht Francoforte sono in viaggio verso Napoli nonostante il divieto ufficiale imposto dalle autorità italiane in seguito agli incidenti avvenuti due anni fa. La situazione ha portato all’allerta massima in città. I sostenitori del club tedesco sono intenzionati a raggiungere Napoli per protestare contro i divieti imposti dalle autorità italiane.

La polizia partenopea si è attivata per salvaguardare l’evento di Champions League e soprattutto la città. Sono previsti controlli rafforzati negli aeroporti, nel centro cittadino e nelle aree limitrofe allo stadio Diego Armando Maradona. In vista di Napoli-Eintracht Francoforte, sarebbe stato anche disposto il divieto di vendita degli alcolici dalle 14 fino alle 2 di notte.