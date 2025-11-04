Home ->

Giovanili e Primavera SSC Napoli

LIVE YOUTH LEAGUE, Napoli – Eintracht Francoforte: le formazioni, Barido titolare

di
Napoli-Eintracht Youth League

8′- Pericolo l’Eintracht da calcio d’angolo: gran botta dal limite d’area di Dzanovic, Spinelli attento respinge.

4′- Ci prova l’Eintracht con un tiro da fuori aerea; nessun pericolo per Spinelli con la palla che finisce alta sopra la traversa.

1′- Inizio partita.

PRIMO TEMPO

NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE YOUTH LEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-5-2): Spinelli; De Chiara, Gambardella, De Luca; Smeraldi, Genovese, Anic, De Martino, Torre; Baridò, Saviano

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Silijevic; Ahouannou, Eisele, Boakye Osei, Neuendorff; Fenyo, Dills; Ilicevic, Awusi, Dzanovic; Gaul Souza

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Eintracht Francoforte, quarta giornata di Youth League. Gli azzurrini di mister Rocco sono reduci da un trend positivo di quattro risultati positivi consecutivi tra campionato, Coppa Italia Primavera e campionato Primavera 1. In Youth League i partenopei hanno due punti in classifica.

Dai nostri inviati allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti, Antonio Bruzzano e Letizio Chiariello.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie