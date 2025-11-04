LIVE YOUTH LEAGUE, Napoli – Eintracht Francoforte: le formazioni, Barido titolare

8′- Pericolo l’Eintracht da calcio d’angolo: gran botta dal limite d’area di Dzanovic, Spinelli attento respinge.

4′- Ci prova l’Eintracht con un tiro da fuori aerea; nessun pericolo per Spinelli con la palla che finisce alta sopra la traversa.

1′- Inizio partita.

PRIMO TEMPO

NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE YOUTH LEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-5-2): Spinelli; De Chiara, Gambardella, De Luca; Smeraldi, Genovese, Anic, De Martino, Torre; Baridò, Saviano

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Silijevic; Ahouannou, Eisele, Boakye Osei, Neuendorff; Fenyo, Dills; Ilicevic, Awusi, Dzanovic; Gaul Souza

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Eintracht Francoforte, quarta giornata di Youth League. Gli azzurrini di mister Rocco sono reduci da un trend positivo di quattro risultati positivi consecutivi tra campionato, Coppa Italia Primavera e campionato Primavera 1. In Youth League i partenopei hanno due punti in classifica.

Dai nostri inviati allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti, Antonio Bruzzano e Letizio Chiariello.