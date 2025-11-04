Di Lorenzo: “Meritavamo la vittoria”, spunta anche il messaggio ai tifosi

Non si va oltre lo 0-0 nella quarta giornata di UEFA Champions League. Allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Antonio Conte non sfonda ed esce dallo stadio con un solo punto, che si aggiunge ai tre ottenuti nel successo della seconda giornata contro lo Sporting Lisbona. Sul match da poco terminato è intervenuto nel post-partita a Sky Sport Giovanni Di Lorenzo, discutendo sulle opinioni e i motivi del pareggio ottenuto nel match di stasera.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato nel post-partita a Sky Sport.

Di seguito, quanti dichiarati:

“In campo meritavamo noi, nulla da dire. C’è mancato il gol, ma non sono contento della prestazione“.

“I nuovi si stanno integrando bene. Dispiace non aver dato la gioia del gol e della vittoria al nostro pubblico, ma non ci abbattiamo. Ci sono ancora 4 partite e tutto è ancora possibile”.