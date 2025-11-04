Conte lancia l’allarme dopo Napoli-Eintracht: la sua ammissione preoccupa l’ambiente

Il risultato, 0-0, contro l’Eintracht Francoforte certamente non può rendere soddisfatti i tifosi del Napoli. Il discorso qualificazione si complica per gli azzurri, che ora non possono più sbagliare nelle altre quattro partite rimaste da qui alla fine della League Phase della UEFA Champions League.

Antonio Conte nel post match è stato chiaro: “Se non si segna, non si vince”, pur sottolineando nel frattempo che le occasioni ci sono state. Andavano, insomma, sfruttate meglio per evitare un martedì sera dall’amaro in bocca per i tifosi del Napoli accorsi allo stadio Diego Armando Maradona. Nel suo intervento a fine gara, c’è però una rivelazione da parte dello stesso Conte che sottolinea come gli infortuni stiano falcidiando la compagine da lui allenata in questo inizio di stagione.

News SSC Napoli, Conte: “Senza De Bruyne, siamo pochi a centrocampo”

È chiaro che l’infortunio di Kevin De Bruyne va a ridurre, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le opzioni a disposizione di Antonio Conte per il proprio centrocampo.

A sottolinearlo è lo stesso allenatore, che a tal riguardo ha dichiarato:

“I ragazzi stanno facendo comunque molto bene, hanno assorbito la botta di De Bruyne. A livello numerico facciamo fatica, perché comunque già eravamo un po’ tirati a centrocampo; adesso senza De Bruyne dobbiamo comunque tirar fuori delle situazioni con Elmas, per esempio”.

Centrocampo corto: anche Manna ne ha parlato

Anche il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato nel pre gara dell’eventuale necessità di intervenire a gennaio sul mercato di gennaio. Lo stesso uomo mercato dei partenopei ha espressamente ammesso che il club si sta guardando attorno, in attesa evidentemente dell’occasione giusta su cui potersi fiondare.