Napoli, l’assenza di De Bruyne pesa molto: ne risente Hojlund!

Se soltanto poche settimane fa, sui tabloid veniva tirata su, una problematica denominata Kevin De Bruyne, i dati oggi capovolgono tutto. L’assenza del Belga pesa e i compagni la vivono sulla propria pelle. Uno dei maggiori protagonisti azzurri a sentire tale infortunio, è Hojlund.

Senza KDB, Hojlund fatica…

La sistemazione nell’assetto tattico di Kevin De Bruyne era stata un tema, eppure mister Conte, con KDB a pieno regime, non ha mai rinunciato a sistemarlo sulla mediana al fianco di McTominay ed Anguissa. Lo “sfortunato” rigore calciato contro l’Inter costringerà il Napoli a fare a meno del belga per un bel po’.



L’assenza del classe è un problema sopratutto per quanto rituffata l’apporto realizzativo dei partenopei che nei due match con Lecce e Como hanno segnato un solo gol, quello di Anguissa contro i salentini. Fa ancor più specie però il dato che pende sulla testa di Hojlund, l’ex United ha calciato una sola volta in porta contro il Como, un dato che preoccupa la tifoseria che dovrà fare a meno dell’ex City per tanto tempo.