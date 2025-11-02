Napoli, Ferrara lancia la miccia e accende le polemiche: sentenza netta su Milinkovic-Savic

La sfida tra Napoli e Como si è chiusa con un pareggio a reti bianche, lasciando qualche rimpianto soprattutto agli azzurri. Allo stadio Maradona, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a superare la formazione di Cesc Fàbregas, compatta e organizzata, capace di strappare un punto prezioso. Il momento chiave del match è arrivato nella ripresa, quando Álvaro Morata ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la partita.

Le parole di Ciro Ferrara

Ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha commentato l’episodio con la consueta lucidità.

“Milinkovic-Savic? Senza nulla togliergli, è più un rigore sbagliato da Morata che non mi sembra calciato benissimo. Poi al di là di questo ci sono i suoi numeri che sono inconfutabili.”

Un’analisi equilibrata, che riconosce la qualità del portiere ma sottolinea anche la responsabilità dell’attaccante spagnolo. Ferrara ha evidenziato come il tiro di Morata non fosse irresistibile, seppur l’intervento di Vanja Milinkovic-Savic sia stato tecnicamente perfetto.

Napoli in difficoltà contro un Como compatto

Nonostante il dominio territoriale, il Napoli non è riuscito a sfondare contro un Como ben messo in campo, che ha difeso con ordine e aggressività. Gli azzurri hanno mostrato imprecisione e poca cattiveria sotto porta, mancando l’occasione di ritrovare la vittoria in Serie A.

“Abbiamo affrontato una squadra ostica, ma la prestazione è stata giusta”

Così ha dichiarato Antonio Conte nel post gara, riconoscendo la solidità degli avversari ma anche la necessità di crescere nella gestione delle occasioni.

Un pareggio che pesa

Lo 0-0 finale lascia il Napoli con l’amaro in bocca. Dopo i progressi mostrati nelle ultime settimane, la squadra ha trovato un ostacolo inatteso nel Como di Fàbregas, capace di resistere fino all’ultimo. Conte chiede maggiore concretezza e mentalità, consapevole che in partite come questa si costruisce la continuità necessaria per restare nelle zone alte della classifica.