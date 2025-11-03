Home ->

Napoli-Eintracht, Theate: “Parlo molto con Lukaku. Vi svelo quando rientra”

Dopo lo stop casalingo con il Como, che comunque non ha compromesso il primo posto in campionato, tenuto ancora saldamente, il Napoli riparte ancora dal Maradona per il terzo turno di Champions League. Difronte l’Eintracht Francoforte, appollaiato a tre punti al fianco proprio dei partenopei

Alla vigilia del match, in conferenza stampa ha parlato Arthur Theate, centrale ex Bologna, approdato in Germania nella scorsa stagione.

La conferenza di Arthur Theate

Queste le parole del classe 2000:

”Sarà una partita difficile, affrontiamo i campioni d’Italia in una grande atmosfera, peccato per l’assenza dei tifosi ma sappiamo che ci seguiranno a distanza. Sarà difficile domani, hanno tanti giocatori veloci e tecnici, domani dovremo difendere all’italiana. Il nostro umore per la partita è buono, la squadra non sta attraversando un momento difficile, potevamo fare meglio in alcune partite ma la situazione non è così brutta”

L’assenza del mister? Domani si riprenderà e sarà pronto al 100%.”

Sull’accostamento al Napoli

“A Bologna è stato un anno incredibile, magari un giorno tornerò qui in Italia, ma per il momento sono felice qui.”

Su Lukaku

Con Romelu ho parlato tante volte, manca tanto al calcio ma credo che sia prossimo al rientro, non ho parlato recentemente con lui ma so che fa tanto lavoro individuale e che presto rientrerà.”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
