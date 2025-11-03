Napoli-Eintracht, Theate: “Parlo molto con Lukaku. Vi svelo quando rientra”

Dopo lo stop casalingo con il Como, che comunque non ha compromesso il primo posto in campionato, tenuto ancora saldamente, il Napoli riparte ancora dal Maradona per il terzo turno di Champions League. Difronte l’Eintracht Francoforte, appollaiato a tre punti al fianco proprio dei partenopei

Alla vigilia del match, in conferenza stampa ha parlato Arthur Theate, centrale ex Bologna, approdato in Germania nella scorsa stagione.

Queste le parole del classe 2000:

”Sarà una partita difficile, affrontiamo i campioni d’Italia in una grande atmosfera, peccato per l’assenza dei tifosi ma sappiamo che ci seguiranno a distanza. Sarà difficile domani, hanno tanti giocatori veloci e tecnici, domani dovremo difendere all’italiana. Il nostro umore per la partita è buono, la squadra non sta attraversando un momento difficile, potevamo fare meglio in alcune partite ma la situazione non è così brutta”

L’assenza del mister? Domani si riprenderà e sarà pronto al 100%.”