Napoli, la bocciatura fa rumore: il nuovo acquisto preoccupa Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, osserva concentrato la partita dalla panchina.

Solo un pareggio a reti per il Napoli contro il Como. I ragazzi di Conte hanno sfornato un’ottima prestazione difensiva, ma sono risultati piuttosto scialbi in attacco, con pochissimi pericoli creati agli avversari. I quotidiani puntano il dito in particolare contro un azzurro: si tratta di Rasmus Hojlund, punito in quasi tutti i giudizi.

“Gli manca De Bruyne”, Hojlund punito dai quotidiani

Fra i vari giudizi, spicca quello de “La Gazzetta dello Sport”, la quale avanza un sospetto: il danese potrebbe patire più di tutti l’assenza di Kevin De Bruyne, che con i suoi assist aveva contribuito al suo ottimo inizio di stagione. Questo il commento al 5 in pagella per lui:

“De Bruyne gli manca più che agli altri per come lo mandava in porta. Fa ammonire Smolcic, ma butta una chance”.

Hojlund duella con Diego Carlos durante Napoli-Como
Hojlund nel duello con Diego Carlos durante Napoli-Como

I suoi demeriti

Gli altri quotidiani non ci vanno più leggeri con lui. Anche “Il Corriere dello Sport” giudica con un 5 la sua prestazione e la commenta così:

“La centesima nei top 5 campionati europei è scarna. Gioca nell’ombra di Carlos, il primo e ultimo tiro è all’80esimo su cross di Politano: telefonata di testa a Butez”.

Anche “Il Mattino” gli rifila un 5 e critica la sua partita:

Diego Carlos, usa le maniere forti per non consentirgli la partenza in profondità. Si vede veramente poco: sia per colpe sue nella ricerca dello spazio, sia per la qualità del Como nel coprire gli spazi. Perde quasi tutti i duelli”.

Felice Leopoldo Luongo

