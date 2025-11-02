“Altro che complimenti”, Sabatini non convinto: attacco frontale a Conte

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha attaccato la prestazione offerta dal Napoli contro il Como, affermando seccamente che quest’ultima non meriti complimenti. A sua detta, infatti, la formazione campione d’Italia avrebbe dovuto offrire senz’altro una prova migliore.

Queste le parole del giornalista:

“Il Napoli si che si è chiuso con molta umiltà, forse fin troppa. Ha offerto una prova di grande solidità, ma non si può dire che il Napoli, cioè la formazione campione d’Italia, possa affrontare il quel modo quello di affrontare una partita in casa. Secondo me ce ne vuole per fare i complimenti alla prestazione del Napoli, perché la capolista che porta lo Scudetto è una grande squadra. Il Como ha tenuto palla per il 60% ed ha sempre giocato, la fortuna è che sia finita 0-0″