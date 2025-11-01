Napoli-Eintracht, arriva l’annuncio nel post partita: “Confermo l’infortunio. Perdita pesante”

Vigilia complicata per l’Eintracht Francoforte in vista della sfida con il Napoli. Al termine del pareggio contro l’Heidenheim, l’allenatore Dino Toppmöller ha confermato l’infortunio di Can Uzun, uscito anzitempo per un problema muscolare. Le prime parole del tecnico tedesco non lasciano spazio a dubbi: la presenza dell’attaccante nel match europeo è a forte rischio, con il giocatore che sarà sottoposto a nuovi esami per valutare l’entità del problema.

Toppmöller conferma: “Uzun ha avuto un problema alla coscia”

“Sapevamo che sarebbe stata una gara molto combattuta, basta vedere la distanza percorsa in campo da entrambe le squadre. Volevamo conquistare i tre punti, ma alla fine usciamo con un pareggio. Nel primo tempo è mancata la spinta decisiva in attacco, non ho visto determinazione.”

“Can Uzun? Ha accusato un problema alla coscia. È davvero un peccato perché ha un impatto enorme sul nostro gioco. Domani farà una risonanza magnetica e capiremo meglio di cosa si tratta.”

Un’assenza pesante in vista del Napoli

Il possibile forfait di Uzun preoccupa il club tedesco, che dovrà affrontare il Napoli al Maradona con una formazione rimaneggiata. L’attaccante era stato tra i protagonisti della prima parte di stagione, segnando reti decisive in Bundesliga e in Conference League.

Il Napoli, dal canto suo, si prepara ad affrontare un avversario fisico e ben organizzato, ma il forfait di Uzun potrebbe rappresentare un vantaggio importante per la squadra di Antonio Conte. Allo stesso tempo, gli azzurri quasi sicuramente faranno a meno di Gilmour e Spinazzola, rimasti infortunati durante la sfida col Como.