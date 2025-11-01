Home ->

Napoli, Conte sorprende contro il Como: la scelta è pesante

Antonio Conte, allenatore del Napoli, seduto in panchina durante una partita di Serie A.

Il Napoli ha comunicato in via ufficiale quelle che sono le scelte di Antonio Conte contro il Como: il tecnico ha sorpreso tutti con una scelta decisa. Conte ha infatti scelto di far partire dal 1° minuto Amir Rrahmani che è stato fuori per infortunio per circa due mesi. Non solo torna tra i convocati, ma il difensore torna appunto anche in campo. In attacco poi confermato Hojlund.

Napoli, la formazione ufficiale contro il Como

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Addai; Morata. Allenatore: Fabregas.

Alessia Gentile

