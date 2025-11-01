Napoli, Conte sorprende contro il Como: la scelta è pesante

Il Napoli ha comunicato in via ufficiale quelle che sono le scelte di Antonio Conte contro il Como: il tecnico ha sorpreso tutti con una scelta decisa. Conte ha infatti scelto di far partire dal 1° minuto Amir Rrahmani che è stato fuori per infortunio per circa due mesi. Non solo torna tra i convocati, ma il difensore torna appunto anche in campo. In attacco poi confermato Hojlund.

Napoli, la formazione ufficiale contro il Como

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Addai; Morata. Allenatore: Fabregas.