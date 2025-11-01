Home ->

Notizie Napoli Calcio

Napoli-Como, infortunio dopo soli 7′: problemi alla caviglia

di
Napoli-Como tifosi azzurri

Napoli-Como è appena cominciata ma dopo appena 7 minuti è arrivata la prima notizia degna di essere menzionata. Il Como di Fabregas ha perso ad inizio match uno dei suoi uomini più importanti: Kempf si scontra con un compagno di squadra e prende una brutta distorsione alla caviglia. È stato costretto a chiedere il cambio.

Napoli-Como, Kempf alza bandiera bianca al 7′: infortunio pesante per Fabregas

Distorsione alla caviglia quindi per Kempf che è costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff medico e visibilmente dolorante. Al suo posto Cesc Fabregas ha schierato Diego Carlos. Poco dopo ha preso un colpo alla testa Morata ma nulla di preoccupante: l’attaccante è rimasto in campo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie