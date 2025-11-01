Napoli-Como, il punto di Sky Sport sulla probabile: Conte scioglie i dubbi

Il Napoli di Conte, questo pomeriggio alle ore 18:00, scenderà in campo al Maradona per affrontare il Como di Fabregas. Sarà una sfida tutt’altro che scontata e per questo motivo il tecnico partenopeo sta ragionando su ogni dettaglio. A fare il punto delle probabili è stata pochi minuti fa la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui Antonio Conte avrebbe sciolto anche gli ultimi dubbi.

Napoli-Como, le scelte di Conte secondo ‘Sky Sport’: si rivede un azzurro dal 1′

Il Napoli di Antonio Conte non vuole perdere la vetta della classifica e vuole, complice il proprio pubblico, puntare a conquistare altri tre punti in classifica. Contro il Como di Fabregas però sarà tutt’altro che semplice e nulla dovrà essere dato per scontato o lasciato al caso.

A fare il punto della situazione sulle ultime novità è stata la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui dal 1′ (dopo circa due mesi di stop) dovrebbe tornare Rrahmani. A centrocampo confermato McTominay, mentre in attacco fuori sia Lang sia Lucca. Il tridente offensivo sarà composto da Politano, Hojlund, Neres.

Probabile Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

Probabile Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata.

All. Fabregas