Napoli, annuncio di Manna prima del Como: le parole sul rinnovo tanto atteso

Il Napoli non può e non deve sottovalutare il Como di Fabregas. Lo sa bene Antonio Conte e lo sanno bene i giocatori che dovranno restare concentrati dall’inizio alla fine. Nel pre-partita, a ‘Dazn’, ha parlato per l’occasione anche Giovanni Manna e inevitabilmente l’attenzione è stata portata anche sulla questione del rinnovo di Zambo Anguissa. Ecco cos’è stato riferito in diretta.

Manna e le parole sul rinnovo di Anguissa prima di Napoli-Como

Manna, nel pre-partita di Napoli-Como ai microfoni di ‘Dazn’, ha dichiarato:

“Io non penso che il Como venga qui ad aspettare il Napoli. Provano sempre a fare la partita, aggrediscono forte. È una squadra molto ostica, dovremo essere bravi e attenti”.

Poi su Anguissa:

“Rinnovo Anguissa? Le sensazioni del ragazzo sono quelle che mette in campo, sta bene e sta esprimendo un grande calcio. Per noi è importantissimo, è un leader silenzioso e presente. Non c’è fretta. Non vogliamo spostare l’attenzione del giocatore fuori dal campo, ne discuteremo con gli agenti. Che sia ora o più avanti non cambia la nostra posizione”.

Infine sugli infortunati: