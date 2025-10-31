Spalletti e quel tatuaggio del Napoli: che risposta durante la presentazione alla Juve

“Io ho lasciato qualcosa in tutte le città dove ho allenato. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio che abbiamo fatto e per il bellissimo Scudetto che abbiamo portato a casa. Ho instaurato un bel rapporto con quella gente che rimarrà così da parte mia. Stamattina dovevo fare le analisi e mi sono fatto tirare il sangue dall’altro braccio perché di qua (il lato del tatuaggio, ndr) volevo che non fosse toccato niente”.

Spalletti, quindi, non vede alcun cambiamento nel suo rapporto con la tifoseria azzurra:

“Per me non cambierà niente, avrò sempre tantissimi amici a Napoli, dai quali ho ricevuto anche dei messaggi. Tornerò a Napoli, è una città che mi rimarrà sempre nel cuore al di là di quelle che saranno le scelte professionali. Quando dissi che non mi sarei messo una tuta di un’altra squadra, riguardava quella stagione lì: in quella stagione non avrei messo una tuta di un’altra squadra come poi è stato. Ho avuto anche delle possibilità, tutti le hanno se vincono il campionato con il Napoli. Poi non posso mica smettere di fare l’allenatore perché sono stato un anno al Napoli”.