Retroscena De Bruyne: occhio Napoli, l’ha fatto direttamente dal Belgio

De Bruyne sorridente in panchina

Kevin De Bruyne si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei compagni di squadra del Napoli. Il fuoriclasse belga, attualmente rientrato in patria per sottoporsi a un intervento e alla riabilitazione post-infortunio, ha fatto sentire la propria vicinanza in occasione della festa in maschera organizzata per Halloween.

De Bruyne e la festa di Halloween del Napoli: tra sorrisi e rammarico

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il numero 11 del Napoli ha fatto sentire la propria vicinanza al resto della rosa partenopea, esprimendo la propria vicinanza e il gradimento per l’evento tramite messaggi.

Comportamento da vero leader e da anima dello spogliatoio. Però, non è tutto oro ciò che luccica: De Bruyne ha lasciato filtrare anche rammarico per la sua assenza forzata dall’operazione, perdendo una bella occasione di coesione e di allegria dell’intero Napoli.

Laura Bisogno

