Napoli, Juan Jesus ha eletto il suo erede: lo scambio social è tutto da ridere

Juan Jesus festeggia le 400 partite in carriera, e lo fa con un post sui social celebrando le sue partite sin dall’inizio della sua esperienza calcistica fino ad ora. C’è spazio anche per l’ilarità nella sezione dei commenti del suo post celebrativo, dove il centrale difensivo partenopeo Marianucci ha ironizzato sullo stesso travestimento utilizzato dai due per i festeggiamenti di Halloween. “Hai tutto per essere il mio successore” ha detto il brasiliano all’italiano.

L’ironia social di Juan Jesus: Marianucci suo erede

Con un post pubblicato sui propri profili social, Juan Jesus ha festeggiato le sue 400 presenze. Il classe 1991 ha ottenuto la 400esima presenza con l’ultima sfida giocata, celebrando poi sui social la propria carriera giunto all’età di 34 anni.

Ironizzando sullo stesso travestimento utilizzato per la festa di Halloween, Marianucci ha commentato il post con ilarità: “Ok Batman sei tu l’abbiamo capito”. La risposta del brasiliano non si è fatta attendere: “Hai ottime prospettive per essere mio successore. Ti voglio bene”. Parole al miele del 34enne verso il giovane partenopeo, e un’investitura dal brasiliano verso l’ex Empoli.