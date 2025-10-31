Né Lukaku né De Bruyne, l’uomo copertina del Napoli è un altro

Tanti sono i big che appartengono alla rosa del Napoli. Il più importante è probabilmente l’acquisto del calciomercato estivo di questa stagione, con l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il belga arriva in una squadra già con diversi giocatori di spessore come Romelu Lukaku, finora out dall’infortunio subito nel precampionato. A fare però l’uomo copertina per l’edizione 2025/2026 di Calciatori Panini è Scott McTominay, centrocampista che è sempre più diventato un punto fermo della rosa di Antonio Conte.

Scott McTominay uomo copertina del Napoli

Tanti i campioni che raffigurano la propria squadra nella prima pagina dell’edizione 2025/2026 dei Calciatori Panini. Tra le altre Kenan Yildiz per la Juventus, Rafael Leao per il Milan e Nicolò Barella per l’Inter. Per quanto riguarda il Napoli, la scelta è ricaduta su Scott McTominay, autore di una stagione da assoluto protagonista nella scorsa annata.

Scalzati giocatori del calibro di Romelu Lukaku e il grande acquisto Kevin De Bruyne. Per lo scozzese, dunque, un attestato di stima, che lo inserisce tra i giocatori simbolo del Napoli di questa stagione.