Infortunio De Bruyne, parla il fisioterapista dopo l’operazione: “Ora la nostra intenzione…”

Kevin De Bruyne con i sanitari del Napoli a seguito dell'infortunio contro l'Inter

Arrivano novità molto importanti in casa Napoli, riguardo la situazione di Kevin De Bruyne, infortunatosi nella partita contro l’Inter al Maradona.

Il fuoriclasse belga, insieme alla società, ha optato per la via dell’operazione. Questa mattina, di fatti, De Bruyne si è sottoposto all’intervento chirurgico: operazione riuscita nel migliore dei modi.

Operazione De Bruyne: parla il fisioterapista

Dopo esser passato qualche giorno dal brutto infortunio subito nella partita contro l’Inter, questa mattina Kevin De Bruyne si è sottoposto all’intervento chirurgico.

Le rassicurazioni arrivano da Lieven Maesschalck, fisioterapista, all’esterno dell’ospedale di Deurne. Ecco le sue parole rilasciate a HLN:

“Tutto è andato bene, davvero meraviglioso! L’intenzione è, ovviamente, quella di farlo tornare al top. Domani parleremo di come sarà esattamente la riabilitazione”.

Intervento riuscito al meglio per il neo giocatore del Napoli, che verosimilmente tornerà in campo tra circa 4 mesi, si avranno maggiori informazioni sui tempi di recupero in questi giorni.

