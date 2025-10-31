Napoli, il comunicato ufficiale è un super annuncio per i tifosi: partirà tutto da domani

Il Napoli ha annunciato ufficialmente una grande novità per i tifosi: da domani, 1 novembre, i supporters potranno sottoscrivere la Membership ufficiale del club, intitolata con lo slogan “Sono napoletano”. Il progetto, come descritto dal club in un comunicato, nasce in collaborazione con la tecnlogia sportiva KDA3, con l’obiettivo di creare un legame con i tifosi, offrendo anche loro dei vantaggi esclusivi.
Membership SSC Napoli, due piani possibili
I tifosi potranno scegliere fra due piani: uno Free (accessibile gratuitamente) ed uno Premium (al costo di 75 euro all’anno). Grazie a queste, come afferma il club i tifosi “potranno accedere ad un hub digitale esclusivo che celebra l’amore per la maglia azzurra e rafforza il legame con la squadra, con la possibilità di accedere a contenuti digitali esclusivi oltre che di vincere premi unici”.
La società descrive dettagliatamente i vantaggi a cui si ha accesso con la memership Premium, maggiori rispetto a quella gratuita:
“Sottoscrivere la Membership Premium garantirà ulteriori vantaggi riservati, tra cui l’accesso anticipato alla vendita di biglietti per partite casalinghe, un voucher del valore di € 25 spendibile sul nostro e-commerce e l’accesso esclusivo a ulteriori concorsi dedicati che vedranno in palio premi speciali ed esperienze indimenticabili, tutto direttamente nell’app ufficiale e sul sito SSC Napoli”.
I concorsi in palio per i tifosi
I concorsi a cui potranno accedere i tifosi regaleranno a loro esperienze esclusive (come tour dello stadio, esperienze pre-partita a bordo campo, visite al centro sportivo), incontri con i calciatori, maglie autografate, esperienze di Matchday (come i bambini in campo con i giocatori e la partecipazione a trasferte europee e gare amichevoli) e eventi speciali (come visite ai ritiri estivi, allenamenti e posti VIP).
Tutti i tifosi potranno registrarsi da domani dall’app ufficiale o dal sito SSC Napoli, scegliendo il livello di membership più adatto alle proprie esigenze.