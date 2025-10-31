Napoli-Como, la scelta a sorpresa di Conte: può tornare titolare dopo due mesi

Antonio Conte sta pensando formazione che scenderà in campo domani contro il Como. Sky Sport ha svelato l’11 che ha in mente in questo momento e c’è una grande sorpresa: il ritorno fra i titolari di Amir Rrahmani due mesi dopo la sua ultima gara, cioè quella contro il Cagliari del 30 agosto. Torneranno, inoltre, i titolari che sono stati fatti riposare contro il Lecce nel turno infrasettimanale.

Le scelte per il Como: torna Rrahamani

La probabile formazione di Napoli-Como vede ben cinque cambi rispetto all’ultima scesa in campo contro il Lecce. In difesa, non ci sarà solo Rrahmani al posto di Juan Jesus, ma anche Spinazzola al posto di Olivera. A centrocampo tornerà McTominay al posto di Elmas, mentre in attacco giocheranno Neres e Hojlund (con Lucca e Lang in panchina).

Ritorno fondamentale in difesa

Il ritorno di Rrahmani rappresenta un passo fondamentale per il Napoli. La squadra di Conte, infatti, ha perso notevoli certezze in fase difensiva a causa dell’assenza del kosovaro. Contro il Lecce, la porta azzurra è tornata inviolata dopo ben nove partite fra campionato e Champions, ma solo un rigore parato da Milinkovic-Savic ha permesso questo risultato.

Per questo, il ritorno di Rrahmani è fondamentale per far riacquistare solidità al reparto e farlo tornare ai fasti dello scorso anno, dove il club azzurro è riuscito a conquistare lo Scudetto anche grazie ad un’impeccabile fase difensiva.