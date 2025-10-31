Inzaghi è una furia in Arabia: il motivo è legato a Koulibaly

L’avventura di Simone Inzaghi all’Al Hilal è finora positiva. La squadra del tecnico ex Inter si trova al secondo posto della Saudi Pro League, a -1 dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Nonostante la vittoria odierna, però, il tecnico si è lasciato andare a uno sfogo di grande furia, causato dall’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il centrale è stato infatti espulso durante la sfida contro l’Al Shabab, lasciando la squadra di Inzaghi in inferiorità numerica.

Rosso a Koulibaly e furia Inzaghi

Al minuto 78′ della sfida contro l’Al Shabab, Koulibaly recupera il pallone in difesa e permette all’Al Hillal di partire in contropiede. All’azione si unisce lo stesso senegalese che, servito, si ritrova a tu per tu col portiere. Quest’ultimo è in anticipo, ma Koulibaly interviene in scivolata per andare sul pallone, travolgendo però l’estremo difensore avversario.

Alla fine, dopo un primo giallo, l’arbitro è andato al VAR, dando poi il rosso al difensore e causando l’ira di Inzaghi dalla panchina.

L’ira di Inzaghi ma c’è il lieto fine

Nonostante i 12′ più recupero in dieci uomini, l’Al Hilal è comunque riuscito a conservare l’unico gol di vantaggio ottenuto fino a quel momento, grazie al gol di Marcos Leonardo al 36′ del primo tempo.

La vittoria di misura può far felice e può placare gli animi di Simone Inzaghi, visibilmente furioso dopo il rosso subito da Koulibaly.