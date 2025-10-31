Attacco a Spalletti dopo il suo passaggio alla Juventus: spunta lo striscione (FOTO)

Luciano Spalletti, dopo l’annuncio del suo passaggio alla Juventus, è finito nel mirino di un gruppo di tifosi del Napoli, che hanno espresso la propria disapprovazione con un comunicato molto duro. Il gruppo ha manifestato il suo disappunto attraverso uno striscione del gruppo ‘Anima Azzurra’, con sede al Rione Sanità, che recita la frase “Uomini infami, destini infami”, accusando l’ex allenatore del Napoli di tradimento e falsità.

Le accuse contro Spalletti

Il gruppo di tifosi ha reagito con veemenza al trasferimento di Spalletti alla Juventus, uno dei club storicamente rivali del Napoli. Con un messaggio chiaro e senza mezzi termini, hanno definito Spalletti “infame”, “falso” e “traditore”. Queste accuse non si limitano alla sua scelta di allenare una rivale, ma colpiscono anche il suo comportamento e il suo impegno nei confronti della squadra che lo aveva accolto e sostenuto.

“Infame perché sei falso, infame perché sei traditore, infame perché neanche hai capito tutto il nostro amore”, è stato il comunicato del gruppo.

Il comunicato e il significato del gesto

La decisione di esprimere il loro disappunto con un banner in pubblico non è stata casuale. Il gruppo ha voluto far sentire la propria voce e quella dei tifosi, che si sono sentiti traditi dal comportamento di un uomo che aveva portato il Napoli alla gloria, ma che ora ha scelto di andare in una squadra rivale. Le parole forti del comunicato rivelano una frustrazione profonda per il modo in cui Spalletti ha gestito il suo passaggio alla Juventus.

Un gesto simbolico per il gruppo

Il gesto del gruppo si inserisce in un contesto di rifiuto per l’idea che Spalletti possa considerare la Juventus una destinazione dignitosa per il suo futuro professionale. La rabbia e la delusione sono palpabili, ma il gruppo ha anche espresso la propria lealtà e attaccamento alla maglia azzurra, mettendo in evidenza come, per loro, certi valori non possano essere traditi.