Spalletti alla Juventus, il dato contro Conte è sorprendente: cosa accadrà il 7 dicembre

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L’annuncio, arrivato nella serata di oggi, pone fine al periodo di inattività del tecnico ex Napoli, che torna ad allenatore dopo esser stato allontanato dalla panchina della Nazionale. Adesso, per lui, una nuova avventura, che presto si intreccerà col Napoli. Il 7 dicembre, infatti, Spalletti tornerà a Napoli, ma da avversario e affronterà per la prima volta Antonio Conte.

Spalletti alla Juventus, è ufficiale

Luciano Spalletti ha firmato in giornata il suo contratto come nuovo allenatore della Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, il tecnico ex Napoli ha firmato un contratto di soli otto mesi, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Condizioni favorevoli ai bianconeri, che l’allenatore ha deciso di accettare ugualmente per rilanciarsi.

Il dato di Conte e Spalletti che sorprende

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus accade a poco più di un mese di distanza dal big match Napoli-Juventus, dove il tecnico tornerà da avversario allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà una prima volta da avversario con i partenopei e anche una prima volta in Serie A contro Antonio Conte.

I due si incrociarono infatti solo in ruoli differenti, quando nel 2005/2006, in un Roma-Siena, Spalletti allenava i giallorossi e Conte era il vice di Del Neri nei bianconeri. Il 7 dicembre, dunque, sarà una prima volta anche per i due tecnici, che daranno vita a uno scontro inedito.