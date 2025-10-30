Home ->

Spalletti alla Juve, Starace svela la sua reazione: appello ai tifosi del Napoli

Tommaso Starace ha lanciato un chiaro messaggio a Luciano Spalletti

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha parlato in un’intervista a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questo intervento si è rivelato anche un’ottima occasione per chiedere un suo commento in merito all’oramai imminente passaggio di Spalletti alla Juventus, su cui però Starace non si è voluto esprimere in termini di “tradimento”.

Starace, nessun rancore per Spalletti

Starace si è infatti espresso con delle parole bellissime per Spalletti, senza alcun rancore per questa sua scelta professionale:

“Gli allenatori e i calciatori vanno e vengono, ricorderò per sempre quello che Spalletti ha fatto per il Napoli. Gli auguro le migliori fortune per il futuro”.

Starace mentre mostra il tabellone simbolo del quarto Scudetto del Napoli
Tommaso Starace nella storica serata del quarto Scudetto del Napoli

Nel resto dell’intervista, uno spazio non poteva che essere dedicato per un ricordo a Diego Armando Maradona, nel giorno che sarebbe stato il suo 65esimo compleanno:

“Con Diego avevo un rapporto bellissimo. Quando venne a Napoli mi disse ‘sei l’unico che con me non ha voluto guadagnare’. L’ho sempre sentito, ricordo quando viveva a Dubai, dopo uno Juventus-Napoli mi chiamò e volle fare i complimenti a tutta la squadra”

“Il più divertente? Mazzocchi”

Sul suo rapporto con i giocatori azzurri, Starace racconta il particolare “termometro” che regola i momenti della squadra:

“Nella stagione capitano i momenti di difficoltà, bisogna capire quando si può scherzare e quando no. Il più divertente dello spogliatoio è Pasquale Mazzocchi: è un napoletano vero, un bravo ragazzo come tutti quelli che ci sono all’interno del gruppo di Conte”

Nessuna preferenza fra gli Scudetti a cui ha potuto assistere nella sua lunghissima esperienza azzurra:

“Vincere è sempre bello, non ho uno Scudetto preferito. Quando si vince è sempre una gioia immensa. Il quarto scudetto è stato pazzesco: la sfilata sul pullman a via Caracciolo è stata un’emozione indimenticabile”

Felice Leopoldo Luongo

