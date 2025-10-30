Napoli, possibile colpo a gennaio: arriva dalla Premier per il centrocampo

Dopo il grave infortunio rimediato da Kevin De Bruyne nel corso del match contro l’Inter, il Napoli sembra orientato ad intervenire sul mercato di gennaio per acquistare un nuovo centrocampista. Anche perché il belga dovrà stare ai box per almeno quattro mesi e il suo ritorno in campo non arriverà prima di febbraio. Oltre all’ex Manchester City, Antonio Conte dovrà fare a meno per alcune partite anche di Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’africa a partire dal 21 dicembre.

Il Napoli pensa a Mainoo del Manchester United: ipotesi prestito a gennaio

Caccia ad un nuovo centrocampista in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, il nome in pole position resta quello di Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United sta trovando poco spazio con Amorim e avrebbe chiesto al club di trasferirsi altrove per poter giocare con maggiore continuità, anche in ottica Mondiale.

Già in estate il Napoli aveva provato a convincere i Red Devils a cedere il classe 2005, sbattendo però sul muro del club inglese. Nel corso delle prossime settimane il club azzurro potrebbe fare un nuovo tentativo, visti anche gli ottimi rapporti dopo l’affare Hojlund di questa estate.

Kobbie Mainoo: ecco chi è l’obiettivo di mercato del Napoli

L’eventuale partenza di Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa priverebbe Conte di una delle pedine imprescindibili della sua squadra. Muscoli, quantità e qualità difficilmente ritrovabili in altri profili ma che, per forze di causa maggiore, il tecnico del Napoli dovrà trovare. Quello di Mainoo è un profilo differente da quello del camerunese.

Si tratta di un centrocampista molto abile tecnicamente, di buona gamba e resistenza e capace di giocare sia nel ruolo di mezzala che come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto ma non garantirebbe la presenza fisica e muscolare di Anguissa.