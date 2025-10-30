Napoli, la possibile decisione del big spiazza tutti: così cambiano i piani di Conte

Il grande protagonista di quest’inizio di stagione per gli azzurri, è senza ombra di dubbio Andrè-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, oltre alle ottime prestazioni offerte, ha già siglato ben 4 gol nella Serie A 2025/2026, due in meno rispetto alla scorsa stagione. Anguissa è l’uomo in più del Napoli di Conte, e la sua partenza per la Coppa d’Africa desta più di qualche preoccupazione. Da segnalare, però, la notizia delle ultime ore: il centrocampista potrebbe decidere di saltare la Coppa con la sua nazionale.

Napoli, Anguissa salta la Coppa D’Africa?

Inizio di stagione strepitoso per Anguissa, che dall’arrivo di Antonio Conte si è consolidato tra i migliori centrocampisti del nostro campionato, iniziando anche a segnare: decisivi i suoi gol contro il Cagliari, e l’ultimo contro il Lecce.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una possibilità che il 99 azzuro decida di saltare la Coppa d’Africa, in programma dal 21 Dicembre al 18 Gennaio in Marocco.

Viste le grandi assenze in casa Napoli, ultima quella di Kevin De Bruyne che sarà fuori per almeno 4 mesi, Anguissa potrebbe riflettere in armonia con tutti sull’opportunità di rinunciare alla Coppa: ipotesi difficile ma non impossibile, sicuramente da non scartare a priori.

Anguissa vicino al rinnovo: le ultime

Oltre alla difficile situazione riguardante la Coppa d’Africa, il Napoli vuole tenersi stretto il centrocampista camerunese: proposto il rinnovo del contratto.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il contratto attuale di Anguissa scade nel 2027, ragion per cui il club azzurro vuole rinnovare il contratto del 99.

Tra domanda e offerta resiste una leggera distanza, ma la volontà di continuare insieme è forte, certificata anche dal rifiuto del centrocampista per diverse società, come il Galatasaray e diverse squadre arabe. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage: trattativa più aperta che mai.